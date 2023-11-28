Ankara 2 No'lu Barosu ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara 2 No'lu Barosu, ikinci kuruluş yıl dönümünü Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutladı. Baro Başkanı Sabri Hafif, meslek odaklı bir baro için çalıştıklarını ve üye sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma dikkat çekti.

Ankara 2 No'lu Barosunun ikinci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, meslek ve meslektaş odaklı, milli, manevi değerlere sahip bir baro için yola çıktıklarını, aynı inanç, azim ve niyetle çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Baroların öncelikli amacının avukatların daha iyi koşullarda mesleğe başlamalarını ve sürdürmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Hafif, hayal ettikleri ve planladıkları faaliyetleri ancak birlik, beraberlik içinde yapabileceklerini söyledi.

Hafif, 2024'e kadar üye sayılarını 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl sonuna kadar sayımızı 3 bine çıkarırsak, hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma değinen Hafif, şunları kaydetti:

"İki aya yakın zamandır Filistin'de, Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu, saldırı suçu, göçe zorlama suçu, soykırım suçu işleniyor. Olaylar çıktığında biz de Baro olarak uluslararası bir çağrıda bulunduk. Dünya devletlerinin başkent barolarına Türkçe, İngilizce ve Arapça çağrı yaptık. Yaşanan olayların insanlık suçu olduğunu, soykırım suçu olduğunu deklare ettik."

Törene, çeşitli hukuk sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, baro mensubu avukatlar ve stajyer avukatlar ile davetliler katıldı.