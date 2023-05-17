Ani'nin saklı yüzü güvercinlikler, gün yüzüne çıkmayı bekliyor Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri'nin saklı yüzü 'Güvercinlikler' gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Ani'nin saklı yüzü güvercinlikler, gün yüzüne çıkmayı bekliyor

KARS - Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri'nin saklı yüzü 'Güvercinlikler' gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan geçmişten, günümüze kadar "Binbir kiliseli kent", "40 kapılı kent" ve "Medeniyetler Beşiği" olarak anılan Kars'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü olan ve Bostanlar Deresi'nde bulunan 'Güvercinlikler' gün yüzüne çıkarılarak Kars turizmine tam anlamıyla kazandırılmayı bekliyor.

Ani Ören Yerini ziyaret eden binlerce turistten çok azının bildiği Güvercinlik görenleri adeta büyülerken, bugüne kadar aktif bir şekilde turizme kazandırılmamasına ise anlam verilemiyor.

Kültürel Miras Uzmanı ve Tarihçi Faruk Torunoğlu, Güvercinliklerin yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması gerektiğini ve daha çok insanın güvercinlikleri görmesini gerektiğini söyledi.

Torunoğlu, "Ani'nin bilinmeyen yüzü Bostanlar Deresi'ndeki mağaralardan birisindeyiz. Burası güvercinlik mağara, tüfe oyulmuş güvercinlerin yuvaları var. Yaklaşık 680 güvercinin yuvasının olduğu bu yerde 2 tane dışarıdan güvercinlerin ve ışığın gireceği boşluk var. Burası dönemin haberleşme merkezi olarak kullanılan bir yer. Ani'nin en büyük özelliği de şudur. Ani aslında görünenin dışında başka bir bilinmeyen yüzü olan bir şehir, asıl Ani ise yerin altında ve mağaralarda, bin 500'den fazla mağaranın olduğu Ani, bilinmeyen yüzüyle daha güzel" dedi.

"Haberleşme güvercinlerle sağlanıyordu"

Ani Ören Yeri'nin arkasında Bostanlar Deresi'nde asırlar önce güvercinler için yüksek kayalıklarda yapılan güvercinlikler günümüze kadar ayakta durmayı başarmasına rağmen, kayaklıklar içerisindeki sırrını korumaya devam ediyor.

Haberleşme de kullanılan güvercinler için yapılmış 680 güvercinlik Ani Ören Yeri'nin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.