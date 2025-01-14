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Anadolu'yu Motosikletle Gezen Ressam: Yusuf Aydın'ın Yolculuğu

Anadolu'yu Motosikletle Gezen Ressam: Yusuf Aydın'ın Yolculuğu
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Mersin'den yola çıkan 34 yaşındaki ressam Yusuf Aydın, 125 cc motosikletiyle Anadolu'yu keşfe çıkıyor. Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde resmeden Aydın, çevrim içi dersleriyle yolculuğunu sürdürüyor. Yolda öğrenci ve köylülerle etkileşimini artırarak, Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyor.

Mersin'den 18 Temmuz'da "Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu" sloganıyla yola çıkan 34 yaşındaki Yusuf Aydın, karış karış gezdiği yerlerin güzelliklerini de resmediyor.

Türkiye turu kapsamında 125 cc motosikletiyle Mersin'den hareket eden ressam Aydın, haftanın 3 günü verdiği çevrim içi resim derslerinden elde ettiği gelirle yolculuğunu sürdürüyor.

Süreçte yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Anadolu'yu il il, köy köy, kasaba kasaba gezen Aydın, kimi zaman geceleri çadırda geçiriyor, kimi zaman ise yöre halkının evine misafir oluyor.

Anadolu'nun tarihi ve kültürel özelliklerini yerinde keşfeden Aydın, gittiği yerlerin tarihi zenginliklerini, insanlarını ve köy hayatını da kara kalemle çiziyor.

"Vincent adındaki motorumla çok güzel yolculuğa başladım"

Yolculuğu kapsamında Trabzon'a varan ve kentin tarihi noktalarını resmeden Yusuf Aydın, AA muhabirine, dijital kanal üzerinden çevrim içi eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerinin de yolculuğunun bir parçası olduğunu dile getiren Aydın, "Bu yolculukla Anadolu'nun köylerini gezmeye başladım. 125 cc motosikletle ekstrem yolculuk oldu çünkü motosiklet camiasında 125 cc ile yolculuk yapmak gerçekten biraz cesaret isteyen bir şeydi fakat Vincent adındaki motorumla çok güzel yolculuğa başladım." ifadesini kullandı.

Aydın, köylerde yaşayarak ilerlediğini belirterek, "Çadır kuruyorum. Çadırı kurduğum yerde köylülerle işbirliği yapıyorum, onlarla diyalog kurmayı seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Yani Türkiye'nin hemen hemen her köyünde arkadaşlarım var. Beni seven insanların olduğunu biliyorum." dedi.

Yolculuk sürecinde de verdiği eğitimlerin devam ettiğine dikkati çeken Aydın, "Yolculuğumda insanlarla ilişkilerim, köyde kaldığım sürenin güzelliği dışında bazen gölün kenarında, bazen organik bal satan amcaların dükkanında, bazen köyün kahvelerinde online derslerimi yapıyorum. Bu sayede öğrencilerim de bu yolculuğun parçası oluyor." diye konuştu.

"İnsanlara Anadolu'nun gerçek güzelliklerini göstermek istedim"

Aydın, yolculuğa başlamasındaki en büyük etkenin, Mersin Toros Dağları'nda tanıştığı, dünya turuna çıkan 24 yaşındaki Alman turist olduğunu ifade ederek, "İnsanlara farklı bakış açısı, Anadolu'nun gerçek yanlarını, güzelliklerini, yardımseverliğini, insan ilişkilerini göstermek istedim çünkü ben de Mersin Gülnarlı'yım, yörüğüz. Yörük olduğum için de sanırım genlerimde konargöçerlik var ve bu tutku dolu yolculuk beni cezbetti." şeklinde konuştu.

Türkiye turunu tamamladıktan sonra dünya turu hedefi olduğundan bahseden Aydın, "Bu yolculuğun adı benim sloganımla 'Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu'. Nitekim naçizane kendimce ressam diyorum ama çok güzel işler yapacağımı biliyorum." dedi.

Aydın, yolculuğunun Doğu Anadolu illeriyle devam edeceğini belirterek, yolculuğunun sonrasında çocuklar için güzel materyale dönüşeceğini ifade etti.

"Çocuklara hem sanatı hem de motosiklet yolculuğunu anlatan güzel ürün bırakmak istiyorum"

Gittiği yerlerde resimler çizdiğine dikkati çeken Aydın, "En son burada Sümela Manastırı'nı çizdim. Öyle ki hava rüzgarlıydı ve ufak ufak kar yağışı vardı ama bir yandan kağıt uçarken bir yandan da çizdim. Tabii yanımda arkadaş vardı ve şaşırdı; 'Yani 10 dakikada Sümela Manastırı'nı nasıl yaptın?' dedi. Gezerken çizdiğim tüm resimler arşivlendi." diye konuştu.

Aydın, gezdiği ve resmettiği yerleri kendi sosyal medya hesabından da paylaşacağını aktararak, çizimlerin bir süre sonra çocuklar için kitap haline dönüşebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
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