Anadolu Üniversitesi'nde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı
Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' düzenliyor. Sergi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları içeriyor ve 16 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.
Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.
Üniversitenin Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen kareler yer alıyor.
Darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu direnişi yansıtan fotoğrafların bulunduğu sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
Anadolu Üniversitesi, anma etkinlikleri kapsamında ayrıca 14 Temmuz Pazartesi günü Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Programı" düzenleyecek.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat