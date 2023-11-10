Anadolu Üniversitesi GSF'de '100'lerle Atatürk Fotoğraf Sergisi' Açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen '100'lerle Atatürk Fotoğraf Sergisi' kapılarını sanatseverlere açtı.

Serginin açılışında GSF akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci yer aldı. '100'lerle Atatürk Fotoğraf Sergisi' için düşüncelerini paylaşan GSF Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, serginin adını özellikle afişlerde rakamla kullandıklarını söyledi. Uygungöz, yaptığı konuşmada, "100'üncü yıl olması nedeniyle gönderme yapan hem de Cumhuriyeti anımsatarak Cumhuriyeti kuran başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını da bizlere hatırlatsın diye 100 rakamını vererek '100'lerle Atatürk' başlıklı sergiyi hazırladık. Sergide, Atatürk'ün değişik ortamlarda çekilen fotoğrafları yer alıyor. Bunların kimisi detay kimisi de biraz eski olan arşiv fotoğraflarından oluşuyor. Bizim için duygusal yönü yoğun bir sergi. 10 Kasım'da Atamızı anmış olmak çalışırken bizi motive etti. Atatürk'ü anmak ve gençlere aktarmak için bizim adımıza güzel bir sergi çalışması oldu" dedi.

'100'lerle Atatürk Fotoğraf Sergisi' 24 Kasım Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi GSF'de devam edecek. - ESKİŞEHİR