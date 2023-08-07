Anadolu Rock Müziğinin Usta İsmi Erkin Koray Hayatını Kaybetti

Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajı yayınladı.

'Köprüden Geçti Gelin' 'Kıskanırım', 'Esterabim', 'Fesuphanallah' gibi unutulmaz eserlere imza atan Anadolu rock müziğin usta ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto kentinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koray'ın hayatını kaybetmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Ersoy paylaşımında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.