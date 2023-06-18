Anadolu Ateşi, görme engelli piyanist İpek Nisa Göker'in besteleriyle Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Anadolu Ateşi dans topluluğu, İzmir'de görme engelli 8 yaşındaki piyanist İpek Nisa Göker'in besteleri ve 200 çocuk dansçıyla hazırladığı 'Çocuklarla 100. yıl' adlı Cumhuriyetin 100. yılı gösterisi düzenledi. Gösteride, dansçılar Cumhuriyetin kuruluş evrelerinden Türkiye'nin modern zamanlarına kadar olan tarihi süreci kostümleri ve danslarıyla canlandırdı.

İzmir'de, Anadolu Ateşi dans topluluğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, görme engelli 8 yaşındaki piyanist İpek Nisa Göker'in besteleri ve 200 çocuk dansçıyla hazırladığı "Çocuklarla 100. yıl" adlı Cumhuriyetin 100. yılı gösterisi düzenlendi.

Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Anadolu Ateşi İzmir Westpark Dans Okulu 100. yıl temalı gösterisinde, yaşları 3 ila 14 arasında değişen dansçılara görme engelli Göker'in piyanosu ve besteleri eşlik etti.

Dansçılar, Göker'in bestelediği 100. yıl şarkısına sahnede koreografi yaparken, Cumhuriyetin kuruluş evrelerinden Türkiye'nin modern zamanlarına kadar olan tarihi süreci kostümleri ve danslarıyla canlandırdı.

Gösteride, aralarında Cumhuriyetin çeşitli dönemlerini de sembolize eden kostümlerin de bulunduğu 1100 parça kostüm kullanıldı.

Başta piyanist Göker olmak üzere tüm minik sanatçıların büyük alkış aldığı gösteride, ayrıca canlı performans bölümlerinde özel ritim aletleri kullanıldı.

Gösteriyle ilgili yazılı açıklama yapan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, özellikle İpek'le sahne almanın kendisi için çok anlamlı, duygulu ve gurur verici olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bir piyano yeteneği olan İpek'in bizim bu projemiz için besteler yapması, Anadolu Ateşi sahnesi ruhunu özümsemesi mutluluk vericiydi. Onun o heyecanına hepimiz layık olmaya çalıştık. İzmir okulumuzun hocalarıyla ve kıvılcımlarıyla çok gurur duydum." ifadelerini kullandı.