Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Kolombiya'da Sahne Aldı

Mustafa Erdoğan'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı dans topluluğu "Anadolu Ateşi" Kolombiya'nın Medellin kentinde sahne aldı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kolombiya turu kapsamında ilk gösterisini Medellin'in Metropolitano Tiyatro sahnesinde gerçekleştirdi.

Gösterisini coşkuyla tamamlayan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu üyeleri, Kolombiyalı sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Seyircilerin ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi'nin ikinci gösterisi 28 Nisan'da başkent Bogota'da yapılacak.

Anadolu Ateşi Grubu Koreografı Alper Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun 25. yılını kutladıklarını ve Beşiktaş Stadyumu'nda özel bir gösterimle bunu sunacaklarını söyledi.

Kolombiya'ya ilk kez geldiklerini ve ülkeyi oldukça beğendiklerini aktaran Aksoy, "Latin Amerika'da daha önce Şili, Martinique Adası ve Meksika gibi ülkelere gitmiştik. Medellin ve Bogota'da gösteri yapacağız. Kendi kültürümüzü onlara gösterme fırsatı yakaladığımız için kendimizi şanslı görüyoruz. Danslarımızı çok beğeneceklerinden şüphemiz yok." dedi.

Aksoy, Anadolu kültürünü çağdaş bir yorumla 109 ülkede tanıtma imkanı elde ettiklerini ve 25 yılda dünyanın birçok yerinde gösteri icra ettiklerini belirtti.

"Bu ülkenin seyircisiyle tekrar buluşmak isteriz"

Kolombiya'yı yeniden görmek istediklerini dile getiren Aksoy, "Aralık ve Ocak 2025'te bu bölgede, farklı ülkeleri kapsayan yeni bir tur düşünüyoruz. Kolombiya da bu tura dahil olabilir ve bu ülkenin seyircisiyle tekrar buluşmak isteriz." dedi.

Aksoy, önümüzdeki hafta Kolombiya'dan ABD ve Kanada turuna geçeceklerini belirterek, "7 Mayıs'tan itibaren Chicago, Houston, Washington, Toronto, Miami ve New Jersey'de gösterilerimizi tamamladıktan sonra 21 Mayıs'ta Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemizi ve kültürümüzü tanıtma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğundan başka bir ekibin halihazırda Çin'de 1 aylık bir turneye çıktığını söyleyen Aksoy, daha sonra birleşerek önce Almanya'da, yazın ise Antalya'da Aspendos Tiyatrosu'nda gösterilerine devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ateşi

Temel konsepti "medeniyetler buluşması" olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunuyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel tarihini, her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini harmanlayarak yansıtan "Anadolu Ateşi" gösterilerine dünyanın farklı noktalarında devam ediyor.

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, çeşitli yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini barındırıyor.