Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde Filistin Yanlısı Slogan Tartışması

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA) açılış gecesinde Filistin yanlısı sloganın tartışmalara neden olması üzerine 11 film yapımcısı ve jüri üyesi festivalden çekildi.

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA) açılış gecesinde, Filistin yanlısı açıklamalar yapan aktivistlerin susturulduğunu savunan 11 film yapımcısı ve jüri üyesi, festivalden çekildiğini açıkladı.

Festivalin Amsterdam’daki açılış gecesinde Filistin destekçisi bir grup sahneye çıkarak, “Nehirden denize özgür Filistin” yazılı pankart açtı.

IDFA’nın sanat yönetmeni Orwa Nyrabia'nın da aralarında bulunduğu kişilerce alkışlanan bu eylem, İsrailli yapımcıların tepkisine neden oldu.

İsrailli katılımcılar yayınladıkları bir bildiri ile bu sloganın ülkelerini yıkmayı hedeflediğini öne sürerek, festivalde buna izin verilmesini kınadı.

Hollanda medyasına göre, İsrail’in tepkisi üzerine, festival komitesi özür diledi.

Komite, sloganın "incitici" olduğu yorumunu yaptı. IDFA’nın sanat yönetmeni Orwa Nyrabia da eylemi alkışlarken "sloganı görmediğini" ancak ifade özgürlüğünü desteklemek adına alkışladığını söyledi.

Bunun üzerine aralarında Filistinli Basma el-Şerif, Filipinli Miko Revereza, İranlı Maryam Tafakory ile İngiliz Charlie Shackleton’ın da aralarında bulunduğu 11 film yapımcısı ve jüri üyesi, “Filistin yanlısı aktivistlerin susturulmak istendiğini” belirterek festivalden çekildiklerini açıkladı.

İranlı Maryam Tafakory, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Nehirden denize" sloganının "Filistinli özgürlük savaşçılarının direnişinin bir ifadesi olduğunu" söyleyerek, bu sloganın "incitici" bulunmasının "işgalin bitmesine karşı olmak" anlamına geldiğini savundu.

Festival sözcüsü, Hollanda Haber Ajansı’na (ANP) yaptığı açıklamada, “Yapımcıların bu durumdan rahatsız olup filmlerini geri çekmeleri festival olarak bizi etkiliyor. Yapımcılara tam özgürlük vermek için oradayız" dedi.