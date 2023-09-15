Amsterdam'da Türk Tamgaları Sergisi Düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarihi Türk tamgalarının (Türk oymaklarında el ile yapılan motif) tanıtıldığı sergi düzenlendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarihi Türk tamgalarının (Türk oymaklarında el ile yapılan motif) tanıtıldığı sergi düzenlendi.

Amsterdam YEE Koordinatörü Adil Akaltun'un ev sahipliğinde Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı işbirliğinde "Uluslararası Petroglifler, Genel Tamga ve Eski Türk Yazıtları" başlıklı sergi düzenlendi.

Sergiye, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Azerbaycan'ın Amsterdam Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Kazakistan'ın Amsterdam Büyükelçisi Askar Zhumagalyev ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Bu etkinliği Hollanda'da gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz"

Büyükelçi Selçuk Ünal, sergide yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü faaliyetleri kapsamında tarihi Türk tamgalarını tanıtıcı uluslararası sergiyi YEE'de birlikte düzenlemekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ünal, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Harbi zaferiyle başlayan sürecin Türkiye devletinin kuruluşuyla sonuçlandığını ifade etti.

Etkinliğe ev sahipliği yaptığı için YEE'ye teşekkür eden Ünal, "Türk Devletleri Teşkilatı-Türk Kültürü ve Mirası Vakfının Hollanda'daki ilk etkinliğini hep birlikte gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Sergide konuşan büyükelçiler Mustafayev ile Zhumagalyev de etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

"Yazılar, güçlü mesajlar içerir, eğitici sözler sunar"

Vakıf Başkanı Afandiyeva da tarih boyunca, halkın yazılı dilinin, halklar için güçlü araç olarak hizmet ettiğini belirterek, bunun düşünceleri, özlemleri, tarihsel gerçeklikleri ve dünya görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Afandiyeva, "Semboller, petroglifler, kabile tamgaları ya da eski Türk yazıları, sadece çizim ya da resimlerin ötesine geçmektedir. Yazılar, güçlü mesajlar içerir, eğitici sözler sunar, tarihi olayları anlatır ve atalarının geleneklerinin unsurlarını korur. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bu sembollerin anlaşılması zordur, derin anlamlar taşırlar." ifadelerini kullandı.

"YEE, kültürel köprü görevi görmektedir"

YEE Amsterdam Koordinatörü Akaltun da sergiye destek veren ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Enstitümüz, Türkiye'nin zengin mirasını farklı geçmişlerden gelen insanlarla paylaşarak kültürel köprü görevi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

???????Konuşmaların ardından, sergideki eserlerle ilgili davetlilere bilgi verildi ve ikramda bulunuldu.