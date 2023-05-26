Amsterdam'da Kırmızı Lale Film Festivali Başladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu yıl 9. düzenlenen "Kırmızı Lale Film Festivali" başladı. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek festivalin açılışında yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" isimli filmi gösterildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu yıl 9. düzenlenen "Kırmızı Lale Film Festivali" başladı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek festivalin açılışında yönetmen Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" isimli filmi gösterildi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türk filmlerinin diğer ülkeler arasında önemli kültürel köprüler oluşturduğuna inandıklarını söyledi.

Türk filmlerinin, Türkiye'yi uluslararası arenada çok güzel temsil ettiğini belirten Ersoy, "Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Birçok festivalde, Türk yönetmenlerin ve oyuncuların ödüller ve başarılarla döndüğünü görüyoruz. Türk filmleri, hem teknik olarak üst düzeyde ve başarılı, aynı zamanda içerik olarak çok zengin. Modern Türkiye'nin konularını, yaşam tarzlarını, kültürünü ve geleneksel hayatı bir araya getiren çok güzel eserler de ortaya konuyor." ifadesini kullandı.

Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun da enstitü olarak Hollandalılar ve farklı etnik kökenli insanlarla bir araya gelmek istediklerini dile getirdi.

Akaltun, Kırmızı Lale Film Festivali'nin bu anlamda önemine işaret etti.

Festivalin açılış törenine katılan "Okul Tıraşı" isimli filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, seyircilere, film setinde yaşadığı anılarını anlattı.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amsterdam'a bu zaman kadar üçüncü kez geldiğini belirterek, Kırmızı Lale Film Festivali'nde bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Film festivallerinde seyirci ile buluşmayı çok sevdiğini belirten Koç, "Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde, farklı dili konuşan insanlarla, farklı kültürlerle, benzer bir ortaklığımız olan sinema üzerine konuşabilmek çok hoşuma gidiyor." dedi.

4 Haziran'da son erecek

Festival kapsamında Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht ve Schiedam kentlerinde toplam 18 uzun ve 10 kısa metrajlı filmi gösterilecek.

Festivalde, bu yıl Türk filmleri dışında Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan da filmler izleyiciyle buluşacak.

Rotterdam kentinde 4 Haziran'da yapılacak ve oyuncu Hale Soygazi'nin de katılacağı festivalin kapanışında, jüri tarafından "en iyi film" ve "en iyi yönetmen" dallarında ödül verilecek.