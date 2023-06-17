Amsterdam'da Anadolu Festivali'ne Yoğun İlgi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bu yıl dördüncüsü düzenlenen, iki hafta sürecek Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan binlerce Türk yoğun ilgi gösterdi. Festivalde tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, ebru, hat ve cam üfleme sanatı, mehter ve halk oyunları gösterileri gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi. Ayrıca Türk mutfağından çok sayıda lezzetin yanı sıra Hollanda firmalarınca da ülkeye özgü tatlıların satışı yapıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bu yıl dördüncüsü düzenlenen, iki hafta sürecek Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan binlerce Türk yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Festivali Vakfı tarafından Amsterdam Ormanı'ndaki büyük bir alanda organize edilen festival, iki hafta sonu boyunca birçok etkinliğe sahne oluyor.

Katılımcılar, festival kapsamında tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, ebru, hat ve cam üfleme sanatı, mehter ve halk oyunları gösterileri gibi çok sayıda etkinliği izleme imkanı buluyor.

Festivalde, Türk kahvesinden tatlılara, gözlemeden dönere, simit ve lokmadan mantıya kadar Türk mutfağından çok sayıda lezzetin yanı sıra Hollanda firmalarınca da ülkeye özgü tatlıların satışı yapıldı.

Etkinlikte, "ütü tost" ismiyle sosyal medyada da ünlenen Adana'nın; sucuk, yumurta, domates ve bol acı pul biber ile sac üzerinde yapılan tostunun satıldığı stant yer alırken, ünlü şef Burak Özdemir'in yemeklerini Hollandalılara tanıtmak üzere önümüzdeki hafta festivale katılacağı belirtildi.

Etkinlikte yazar Hatayi İnanç, Dr. Savaş Şafak Barkçin ve Hatice Kübra Kongar ile sanatçı Necla Nazır ve Mikail Şimşek katılımcılarla sohbet etti.

Festivalde ailelerin bir arada vakit geçirmeleri amaçlanıyor

Anadolu Festivali Basın Sözcüsü Şerafettin Babacan, AA muhabirine, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festival ile Avrupa'da yaşayan ailelerin, çocuklarıyla bir arada vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Babacan, "Amacımız Avrupa'da yaşayan ailelerin çocuklarıyla beraber istediği yemeği helallik endişesi duymadan yiyebildiği, çocuklarının istediği eğlenceye katılabildiği bir imkan oluşturmak. Böylece buraya gelen yabancılara da kendi kültürümüzü en iyi şekilde anlatmış olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Amsterdam'da yaşayan ve ailesiyle festivale katılarak Maraş dondurması satın alan Malou Kopperns ise "Sizin dondurmanız daha yoğun ve katı. Hollanda'daki dondurmalar biraz daha krema kıvamında." diye konuştu.

Festivalde, çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa, Bob Usta, İtfaiyeci Sam ve Çatpat Profesör karakterlerinin tiyatro gösterilerinin yanı sıra halk sanatlarından orta oyunu, Kafkas oyunları, mehteran ve folklor performansları gerçekleştirildi.