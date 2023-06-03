Amasya'da Yassıçal Çuha Dokuması sergilendi

Amasya'da 250 yıllık kültürel mirası olan Yassıçal Çuha Dokuması, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, halk eğitim merkezlerinin her yaştan vatandaşa açık olduğuna işaret ederek, 'Amasya'mızın birbirinden önemli kültürel miraslarından biri olan Yassıçal Çuha Dokuması'nın göz kamaştıran güzelliğini bütün vatandaşlarımıza göstermek için buradayız. Amacımız vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeleri ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaları.' dedi.