Amasya'da Tek Antik Mozaik: Üstünde Elma Ağacı

Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya'da

AMASYA - Tadıyla ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da müzede sergilenen bin 700 yıllık elmalı mozaik, bu meyvenin ağacının üzerine işlendiği tek antik mozaik olarak dikkat çekiyor. Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, "Dünyada üzerine misket elma ağacı işlenmiş tek mozaik Amasya'dadır" dedi.

Roma dönemine ait

2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu. Kaldırıldığı Amasya Müzesi'nde teknik çalışmanın tamamlanmasıyla 4 yıldır sergilenen elmalı mozaik, müzenin en prestijli eserleri arasında gösteriliyor.

Milyonlarca renkli taş parçasından oluşuyor

Milyonlarca renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

"Amasya elması bulduk diye sevindik"

Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğine işaret eden Müze Müdürü Özdemir, "Ortasında yer alan madalyonda elma ağacı, 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Üzerinde misket elmasının tasvir edildiği Roma dönemine tek taban mozaiği Amasya Müzesinde bulunmaktadır. İlk kazdığımızda 'Amasya elması bulduk' diye sevindik. Bu misket elmasının 2 bin yıl önce de lezzetli, yaygın olduğunun kanıtıdır. Müzeyi gezen ziyaretçilerimize zevkle, şevkle anlatıyoruz" şeklinde konuştu.