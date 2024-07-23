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Amasya'da kurulu 2. Bayezid Vakfının hayır şartı Erzincan'da yerine getirildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Amasya'da kurulu olan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla gerçekleştirildi. Çocuklara sünnet kıyafeti ve hediyeler temin edilirken, sünnet konvoyu ve ziyaretler de gerçekleştirildi.

Amasya'da kurulu 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla yerine getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların vakıf senetlerindeki hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı (ERDAV) işbirliğiyle, Amasya'da 1496'da kurulan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çocuklara sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler temin edildi. Kentteki kafede 1-10 yaşlarında 22 miniğin sünnet ettirildiği organizasyonda çocuklar, etkinlik için süslenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buldu, aracın içerisinde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Togg ve hayırsever vatandaşların otomobilleri süslenerek, sünnet konvoyu oluşturuldu.

Anadolu'da yetişen velilerden Terzi Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden çocuklar, burada dua etti. Yemek ikramının da yapıldığı çocuklara, bisiklet ve okul çantası hediye edildi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2. Bayezid Vakfının vakıf şartını yerine getirebilmek adına Türkiye'de sünnet şölenleri düzenlediklerini söyledi.

Erzincan'da 22 çocuğun sünnet merasimini yaptıklarını anlatan Uslu, "22 çocuğumuzu sünnet ettirdikten sonra ailelerinin de katılımıyla sünnet şöleni yaparak, kendilerine hediyelerimizi takdim ettik. Kadim medeniyetimizin eşsiz bir yansıması olan vakıfların hassasiyetini günümüze taşımak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu tarz çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

ERDAV Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Önel ise doktor Mahmut Yılmaz nezaretinde sünnet ettirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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