Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde 'Gürcü Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği' düzenlendi. Etkinlikte Gürcü kültürüne ait yemekler sergilendi ve geçmiş dönemlere ait eşyaların sergilendiği bir açık hava müzesi oluşturuldu.

Amasya'da 'Gürcü Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği' düzenlendi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde 'Gürcü Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği' düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, Gürcü kültüründe yapılan yemekler sergilendi. Taşova Yerel Eylem Derneği ile Tatlıpınar (Darmaderesi) Köyü Muhtarlığı tarafından tertip edilen etkinlikte Gürcü gelenek, görenek, yemek çeşitleri ve elbiseleri tanıtıldı. Geçmiş dönemlere ait eşyaların sergilendiği ve adeta bir açık hava müzesini andıran bölüm katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinlikte yapılan yöresel yemekleri tanıtan Bahriye Atamtürk, "Bu yemekler kültürümüze ait, bizim dedelerimizden, anneannelerimizden büyüklerimizden gördüğümüz yemekler. Kültürümüzü bizde devam ettirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar biz yeni nesiller unutmaya yüz tutmuş olsak bile, büyüklerimizden gördüğümüz kadar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Taşova YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan ise niyetlerinin unutulmaya yüz tutmuş kültürleri tanıtma ve yeniden hayata geçirmek olarak tanımlayıp, Taşova'ya dışarıdan göç etmiş olarak gelen toplumların unutulmuş kültürlerin yeniden, hayata geçirme faaliyeti inceleyerek böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Program yöresel oyunların oynanması, mehteran takımı gösterisi, gelin çıkarma adeti ve yöresel yemeklerin ikramı ile sona erdi.