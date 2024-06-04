Amasya'da Antika Eşya Sergisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Hüsamettin Topsakal, yıllardır topladığı eski eşyaları evinin terası ile bahçesinde sergiliyor.

Uzun yıllar Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalıştıktan sonra Suluova ilçesine bağlı Salucu köyüne dönen 4 çocuk babası Topsakal'ın yaklaşık 30 yılda topladığı eski eşyalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Bazılarının geçmişi 250 yılı bulan mutfak eşyası, ziraat aletleri, ev eşyaları, kağnı, at arabası, değirmen taşı gibi çok sayıda objeyi evinin bahçesinde ve terasında sergileyen Topsakal, keyifle gezdirdiği ziyaretçilerine ikramda da bulunuyor.

Topsakal, AA muhabirine, hobi olarak toplamaya başladığı eski eşyalara ilgisinin yıllar geçtikçe arttığını, 30 yılda 1000 civarında antika eşya topladığını söyledi.

İnsanların modern hayatta yaşadıkları sıkıntılardan dolayı geçmişe özlem duyduğunu dile getiren Topsakal, "Antikalara çocukluktan beri meraklı olduğum için arkadaşlar buraya 'müze ev' dediler. Herkes ziyaret edebilir, dışarıdan gelenler bakabilir, kapım herkese açık." dedi.

Yıllarca tarım aleti, evlerde kullanılan gaz lambası, dibek, yayık gibi eşyaları topladığını anlatan Topsakal, "Bir arkadaşımın bit pazarından alıp bana hediye ettiği, 2. Dünya Savaşı'nda Alman pilotların kullandığı miğfer var. Bunların hepsini topladım, şimdi segiliyorum, bu çok büyük mutluluk, anlatılmaz." ifadesini kullandı.

"Her gelen misafirime çayım, kahvem, yemeğim var"

En büyük mutluluğunun insanların bahçesini gezmeye gelmesi olduğunu dile getiren Topsakal, şunları kaydetti:

"Burayı herkesin ziyaret etmesini istiyorum. Her gelen misafirime çayım, kahvem, yemeğim var. Ben böyle bir insanım. Zamanım, gelen misafirlere eşyaları tanıtmakla geçiyor, çok mutluyum. Burada gördüğünüz bütün eşyaların sahibi var, hepsini kimden aldığımı biliyorum. Allah razı olsun verenlerden. Hayalim gerçekleşti. Bunları herkes görmüyor burada, sadece misafirlerim görüyor. İsterim ki ülkem bunu görsün, gelsinler görsünler. Yeni nesil, eskiden atarının ne zor şartlarda hayat sürdüğünü öğrensin, bugünün kıymetini bilsin."