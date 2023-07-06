Amasra'da Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, geçen ay doğal gaz hattı için kazı yapıldığı sırada bulunan ve çalışmaların durmasına sebep olan tarihi eserin, Roma dönemine ait 'hamam' olduğu ortaya çıktı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararla eserin üzeri kapatılarak, doğal gaz hattı çalışmalarının yatay sondaj yöntemiyle yapılmasına karar verildi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Doğal gaz dağıtım şirketinin de talebiyle kültür varlığına zarar verilmeden, altından yatay sondaj yöntemiyle borular geçirerek, doğal gaz çalışmamıza devam edeceğiz' dedi.

İlçede 9 Mayıs'ta 'Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum Mahallesi'nde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler, 10 Haziran'da Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ile su yoluna rastladı. Kazı çalışmalarında bulunan Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları, doğalgaz çalışmalarına ara verilmesine karar verdi. Kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer kaideler müze müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan uzman ekipler gelerek incelemelerinin ardından eserin Roma dönemine ait 'hamam' olduğu tespit edildi. Tarihi eserin üzeri toprakla kapatıldı. Ardından asfalt döküldü. Doğal gaz çalışmalarının ise esere zarar verilmeden yan bölgenin derin mesafesinden yatay sondaj yöntemiyle geçirilmesi yönünde karar alındı. Karar, Amasra Belediyesi'ne iletildi. Doğal gaz çalışmaları yatay sondaj yöntemi ile devam edecek.

'TARİHİ ESERE ZARAR GELMEYECEK ŞEKİLDE, YOLUN ÜZERİ KAPATILDI'

Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi bir kalıntıya rastladıklarını söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Doğal gaz hattı çalışmalarımızın esnasında aslında tüm güzergahtaki yolun dikine kestiğimiz sırada bir kültür varlığı ile karşılaştık. Sonrasında çalışmaları durdurduk, daha sonra Kültür Bakanlığımızın bölge kurulu incelemelerini tamamladı. Doğal gaz dağıtım şirketinin de talebiyle kültür varlığına zarar verilmeden, altından yatay sondaj yöntemiyle geçirerek, doğal gaz çalışmamıza devam edeceğiz. Ayrıca eserin şu anda üzeri kapatıldı, zaten bu da bölge kurulunun kararıyla yapıldı. Bu tür konularda böyle bir yöntem izleniyor. Kültür varlığına zarar vermeyecek şekilde tedbirler alınarak, yolun üzeri kapatıldı ve bize çalışmamıza altından devam edeceğiz' dedi.

'DOĞAL GAZ OLMAYAN MAHALLELERE DE 2024 YILINDA GETİRECEĞİZ'

Amasra kalesinin bulunduğu bölgedeki doğal gaz çalışmalarının nasıl yapılacağına da değinen Başkan Çakır, 'Amasra kalesinin bulunduğu bölge Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsamaktadır. 2023 doğal gaz hattı çalışmalarında iki mahallemiz yok, ancak 2024 yılında o mahallelerde çalışma olacak. Yine onaylatılan proje üzerinden bölge kurulunun uzman personeli denetiminde çalışmalar yapılacak. Eğer bir sıkıntı yaşarsak, yatay sondaj ya da askı yöntemiyle bu mahallelerimize de 2024 yılında doğal gazı getirme hedefindeyiz' diyerek konuştu. (DHA)