Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı - Haberler

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Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Kültür Sanat
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Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadıBARTIN Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Amasra'da nüfus 10 katına çıktı: Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

BARTIN Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Nüfusun 10 katına çıktığı ilçede plajlarda şemsiye açacak alan kalmazken tarihi mekanlarda büyük ilgi görüyor.

Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi gören 6 bin 600 nüfusa sahip ilçede konaklama tesisleri tamamen doldu. İlçenin nüfusu günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı. Sıcak havayla birlikte tatilciler plajlara akın etti. Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı.

Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar arasında yer aldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezinde araç park edecek alan kalmayınca sürücüler Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü sahası ve alternatif otoparklara yönlendirildi. Tatil için çeşitli illerden Amasra'ya gelen ziyaretçiler ilçenin doğal güzelliği ve tarihi yapılarına hayran kaldıklarını ifade ettiler. Amasra'daki yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Kültür Sanat

Kurban Bayramı Hisarcık Bartın Amasra Kültür Sanat Haberler

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