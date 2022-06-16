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Amadeus Electric Quartet, Marmaris'te konser verdi

AA - Sabri Kesen - Kültür Sanat
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Amadeus Electric Quartet, Marmaris'te konser verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Amadeus Electric Quartet grubu müzikseverlerle buluştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Amadeus Electric Quartet grubu müzikseverlerle buluştu.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) ile Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, klasik müzik alanında Amadeus Electric Quartet grubu Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Kemanda Andreea Runceanu, Bianca Gavrilescu, çelloda Patricia Cimpoiasu, piyanoda Laura Lazarescu, klavyede Xenti Runceanu ve davulda Radu Moldovan sanatseverlere klasik müzik dinletisi sundu.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda grup üyeleri ayakta alkışlandı.

Konserler devam edecek

Klasik Batı ve caz müziği ile bale ve görsel sanatlar ağırlıklı sanatın birçok dalını içeren festival kapsamında 18 Haziran'da Kerem Görsev, 20 Haziran'da Fazıl Say, 25 Haziran'da Boğaziçi Gençlik Korosu, Marmaris Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü 28 Haziran'da ise Azerbaycanlı piyanist ve besteci İlyas Mirzayev, MAKSAD Festival Orkestrası ile Muğla türkülerini seslendirilecek.

AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat

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