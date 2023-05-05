Altınpark yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin inşasında sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) yeniden inşa edilen, Altınpark yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Altınpark yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin yaz sonunda açılmasının hedeflendiği bildirildi.

25 metre uzunluğa ve 12,5 metre genişliğe sahip iki yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki iki çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness salonu, buhar odası ve kafeteryanın yer alacağı tesisin, 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedildi.???????