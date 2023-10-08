Altınokta Körler Derneği üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi üyeleri, başkentin turistik ilçesi Beypazarı'nı ziyaret etti.

İlçenin turistik mekanları Hıdırlık Tepesi, İnözü Vadisi, Gaz Lambası Müzesi gibi yerlerini gezen dernek üyelerine, Belediye Kültür Müdürlüğünden görevlendirilen rehber Bülent Erdemli eşlik etti.

Şube Başkanı Yusuf Dugan, görmeyen üyeleri için çok güzel bir gezi olduğunu ifade etti.

Beypazarı'nın tarih koktuğunu aktaran Dugan, "Sağ olsun, Beypazarı'nda göremediğimiz şeyleri rehberimiz Bülent Bey anlattı. Görmüş gibi burayı hissettik." ifadelerini kullandı.