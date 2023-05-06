Altındağ'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Altındağ Belediyesince, "baharın müjdecisi" Hıdırellez dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Hamamönü semtinde Taceddin Camisi'nin bulunduğu parkta düzenlenen şenliğe katılan vatandaşlar, gül ağacına dilek kağıtları bağladı, ateşin üzerinden atladı, halay çekip oyunlar oynayarak baharın gelişini kutladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yaptığı konuşmada, "Tarihimize, kültürümüze hep birlikte sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Elif Akça, ilk kez Hıdırellez şenliğine katıldığını, çocuklarıyla geldiğini, dilek dileyip kağıdı gül ağacına asacağını söyledi.

6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Naz Yalçın ise toplum ve kendisi için iyi dileklerini yazdığı kağıdı gül ağacına astığını ifade etti.

Müyesser Bozkuş ise Hıdırellez'de her yıl dilek dilediğini belirtti. Bozkuş, daha önceki yıllarda da dileğinin kabul olduğunu, 13 yıl sonra 3'üncü çocuğunun dünyaya geldiğini anlattı.

Dilek kağıdını ağaca asan Beril Çiçek de doktor olmayı ve yeni ev ile araba istediğini söyledi.

Etkinlik sonunda vatandaşlara nohutlu pilav ikram edildi.