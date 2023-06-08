Altın Safran Festivalinin meşalesi yandı UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24. kez kapılarını açan UluslararasıAltınSafranBelgesel Film Festivali çerçevesinde kortej yürüyüşü ile festival meşalesi yakıldı.

Altın Safran Festivalinin meşalesi yandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24. kez kapılarını açan UluslararasıAltınSafranBelgesel Film Festivali çerçevesinde kortej yürüyüşü ile festival meşalesi yakıldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 24. kez düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Akşam üzeri Köyiçi mevkiinden başlayan kortej yürüyüşü Leyla Dizdar Kültür Merkezinde sona erdi. Daha sonra Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri festival meşalesini yaktı.

Kültür Merkezinde devam eden etkinliğin açılış konuşmasını yapan Köse, Safranbolu'nun özel bir kent olduğunu belirtti.

Köse,"Özelliğini mimari yapısından almasının yanında insanının kültüre ve sanata verdiği önemle görmekteyiz. Yalnızca festivalde değil yıl boyunca yapılan etkinliklere baktığınızda, sanatsal söyleşi ve gösterimlerin yoğunluğunu fark edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gazeteci Coşkun Aral'a Başkan Köse tarafından Belgesel Sinema Emek Ödülü verildi.