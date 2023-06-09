Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde 'En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü' sahibine verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen '24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında 'En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü' sahibine teslim edildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, evleri korumanın ve restore etmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen Ramazan Arslan'a ait 3 katlı eve, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" plaketini çaktı.

Köse, burada yaptığı konuşmada, evleri korumanın ve restore etmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu evleri restore etme ve korumanın çok zor olduğunu belirten Köse, "Korumak için ciddi bütçe gerekiyor. Restore etmek için de yine aynı şekilde. Bunu desteksiz sade bir vatandaşın yapması çok zor. O nedenle ben bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının Safranbolu'daki evlere daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Köse, evlerin restore edilmesinde ve korumasında emeği geçen herkesin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bu eserler, evler bizlere atalarımızdan kalmış, bizim görevimiz de onları bir sonraki nesillere aynı şekilde aktarmak." diye konuştu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra evi gezdi.