Altın Portakal'da ödül kazanan belgesel İzmir'de gösterilecek

Antalya'da düzenlenen 59. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'En İyi Belgesel Film Ödülü'nü kazanan 'Kim Mihri', İzmir'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek programı kapsamında gösterilecek belgesel, yarın İzmir Sanat, 24 Mayıs'ta ise Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

Antalya'da düzenlenen 59. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'En İyi Belgesel Film Ödülü'nü kazanan "Kim Mihri", İzmir'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek programı kapsamında gösterilecek belgesel, yarın İzmir Sanat, 24 Mayıs'ta ise Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yeniden Sinematek" programıyla sanatseverleri ödüllü eserlerle buluşturmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Berna Gençalp'in, yapımcılığını Berat İlk, Yonca Ertürk ve Berna Gençalp'in yaptığı Kim Mihri belgeseli, Yeniden Sinematek programı kapsamında yarın saat 19.00'da İzmir Sanat'ta, 24 Mayıs Çarşamba günü" saat 20.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

GÖSTERİ SONRASI YÖNETMENLERLE SÖYLEŞİ

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film ödülünü kazanan "Kim Mihri" gösteriminin ardından izleyiciler yönetmenle söyleşide bir araya gelecek. Ayrıca 23 Mayıs Salı saat 14.00'te yönetmen Berna Gençalp, genç sinemacılarla İzmir Sinema Ofisi'nde Kırmızı Kadraj etkinliği düzenleyecek.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN RESSAMLARINDAN MİHRİ RASİM'İN HAYATINI KONU ALIYOR

Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından Mihri Rasim'in hayatını ve uluslararası ressamlık kariyerini konu alan filmin yönetmeni Berna Gençalp, Mihri'nin izini, ressamın hayatını geçirdiği İstanbul, Roma, Paris ve New York şehirlerinde sürüyor. Osmanlı İstanbul'unda dünyaya gelen Mihri ile ilgili yapılan son araştırmalar sayesinde sanatçının hayatını gölgeleyen rivayetlerin yerini somut gerçekler alıyor.

Filmde değerli araştırmacıların ortaya çıkardıkları Türkçe, eski Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca belgeler, özel ve kurumsal koleksiyonlardan alınan çok sayıda eser görseli, fotoğraflar ve gazete kupürleri kullanıldı. Karışık teknikle üretilen animasyon bölümlerinde ödüllü" oyuncu Feride Çetin, Ressam Mihri'yi canlandırıyor. Deniz Türkali ve Ece Dizdar da konuk oyuncu olarak belgeselde yer alıyor. Yapımı uzun yıllara yayılarak gerçekleştirilen belgesel T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Destek Fonu, Antalya Film Forum, ABD Ankara Büyükelçiliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, The American Turkish Society Moon&Stars Project, Postbıyık, Filmarka, NicEye Group tarafından desteklendi.