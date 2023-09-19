Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

ADANA'da bul yıl 30'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri, ünlü şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmen Ahmet Soner'e verildi.

30'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk sanat camiasının ünlü isimleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı. Törenin sunuculuğunu ünlü oyunu Yetkin Dikinciler üstlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen yıl festivale 'Kadraja Girmeyenler' adını koyduklarını, bu yıl ise 'emeği, eşitsizliği, adaleti' kadraja aldıklarını söyledi. Başkan Karalar, "Altın Koza, hep emeğe, kadraja girmeyenlere, eşitsizliğe, adaletsizliğe hükmü süren, yenilikçi filimler yapan sanatçılara destek verdi. Sinema öyle bir şey ki, her ülke farklı farklı diller konuşur ama sinemanın dili evrenseldir. Bu yıl 100'üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, sanata ve bilime çok önemli insanlar yetiştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de işaret ettiği buydu; aydınlanma, bilim, bilime dayalı yönetim. Altın Koza'nın emeğe bakışı çok farklı. Dolayısıyla emek çok önemli. O nedenle bu yılki emek ödüllerini sinemamıza, sanatımıza çok emek veren yılların sanatçıları Belkıs Özener ve Ahmet Soner'e takdim edeceğiz" diye konuştu.

ÖZENER: 40 SENE SUSTUM, BU SES BENİM DEMEDİM

Ödülünü almak için sahneye gelen ünlü sanatçı Belkıs Özener, Türkan Şoray'a Kara Gözlüm filminde ses verdiği 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Filme atıfta bulunan Özener, "40 sene sustum, bu ses benim demedim. Adım yazılmadı. Benim sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım, sizleri çok seviyorum" dedi. Özener'e ödülünü, ünlü oyuncu Binnur Kaya takdim etti. Daha sonra ödülünü almak için sahneye ünlü yönetmen Ahmet Soner geldi. Soner'e ödülünü Başkan Karalar ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü verdi.

Ödül töreninin ardından Candan Erçetin, konser için çıplak ayakla sahneye çıktı. Yeşilçam filmlerinin unutmaz eserlerini ve kendi sevilen şarkılarını seslendiren Erçetin, törene gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.