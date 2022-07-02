Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın kazananı KKTC oldu

YALOVA - Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, 23. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Her ülkeden bir temsilcinin jüri üyesi olduğu yarışmaya Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan'dan halk oyunları ekipleri katıldı.

Yarışmada KKTC ekibi birinci, Meksika ikinci, Bulgaristan ise üçüncü oldu.

Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Karadağ elde etti. Gecede Ana Sponsor Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City Özel Ödülü ise Hindistan'ın oldu.

Gecede ev sahibi olduğu için yarışmaya katılmayan TUFAG ekibi de sahne aldı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altın Karanfil birincisi KKTC ekibine kupasını takdim etti. Yarışmada ikinci olan Meksika ödülü Termal Belediye Başkanı Sinan Acar'dan alırken üçüncüye ise Bulgaristan'ın kupası Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler tarafından teslim edildi. Otantik Kostüm kazanını Karadağ plaketini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Karaderili'nin elinden aldı.

Hindistan'ın Ana Sponsor Ödülünü ise Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili verdi.

Etkinlik havai fişek gösterisiyle son buldu. Festivali Vali Muammer Erol, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Soygüzel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da takip etti.