Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor' Geleneksel Türk El Sanatları festivali başladı. Festival, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk El Sanatlarının yer aldığı 'Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor' festivali, tarihi kent meydanında başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde birçok ilden gelen sanatkarlar, kendilerine ayrılan stantlarda ürünleri sergiledi. Ahşap oyuncaktan dokuma sanatına, cam üfleme sanatından bıçak imalatına birçok el sanatı ürünleri görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergi, 21 Ağustos tarihine kadar açık olacak. Festivalde Rize ürünleri standı açan Kültür Sanatçısı Seher Mete, 'Rize Halk Eğitim Merkezi hocasıyım. 24 senelik çalışma hayatımızı bitirdik, Bakanlık'ta devam ediyoruz. Sivas'a ikinci gelişim. Bu programın birincisine de katılmıştım. Çok memnun kaldık. Bu yılda tekrar arayınca geldik. Ürünlerimizi getirdik. Sivas'ta olmaktan gayet mutluyuz. Sanatımızı getirdik tanıtıma geldik. Bu güzellikleri de yaşayıp gideceğiz.' şeklinde konuştu.

'Altın Eller' Sivas'ta buluştu, el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

SİVAS - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor' Geleneksel Türk El Sanatları festivali başladı. Festival, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk El Sanatlarının yer aldığı "Altın Eller Sivas'ta Buluşuyor" festivali, tarihi kent meydanında başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde birçok ilden gelen sanatkarlar, kendilerine ayrılan stantlarda ürünleri sergiledi. Ahşap oyuncaktan dokuma sanatına, cam üfleme sanatından bıçak imalatına birçok el sanatı ürünleri görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergi, 21 Ağustos tarihine kadar açık olacak.

Festivalde Rize ürünleri standı açan Kültür Sanatçısı Seher Mete, "Rize Halk Eğitim Merkezi hocasıyım. 24 senelik çalışma hayatımızı bitirdik, Bakanlık'ta devam ediyoruz. Sivas'a ikinci gelişim. Bu programın birincisine de katılmıştım. Çok memnun kaldık. Bu yılda tekrar arayınca geldik. Ürünlerimizi getirdik. Sivas'ta olmaktan gayet mutluyuz. Sanatımızı getirdik tanıtıma geldik. Bu güzellikleri de yaşayıp gideceğiz." şeklinde konuştu.