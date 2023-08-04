Almanya'dan Mersin'e Öğrenci Değişim Programı

'Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı' çerçevesinde Almanya'nın Oberhausen kentinden Mersin'e gelen öğrenciler, ören yerlerini gezerek Mersin'in tarihine yolculuk yaptı. Kanlıdivane, Cennet Cehennem Obrukları ve Elaiussa Sebaste Antik Kentini dolaşan öğrenciler, aynı zamanda Tarsus Doğa Parkına giderek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında arkeolog olarak görev yapan Başar Akça, Mersin'in 9 bin yıllık kenti olarak anılan, hem tarihi topraklarına hem de antik dünyadaki ören yerlerine giriş yaptıklarından söz ederek, geziye Kanlıdivane Antik Kenti ile başladıklarını kaydetti. Akça, "Kanlıdivane Antik Kenti, geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan bir yerleşim yeri. Öğrenciler buradaki kiliseleri, kalıntıları, obrukları gezdiler ve çok etkilendiler. Gerek fotoğraf çekimleri, gerekse de birbirleriyle etkileşimleri oldukça iyiydi. Sonrasında Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ne gittik. Burası, özellikle zeytinyağı üretimi ile alakalı çok önemli bir merkez. Orada zeytinyağının nasıl üretildiği ve amforaların nerede doldurulduğu konusunda bilgiler aldılar. Son durak olarak ise Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Cennet Cehennem Obruklarına geldik. Özellikle Cehennem Obruğundan çok etkilendiler. Sonrasında da Cennet Obruğuna indik" dedi.

"Tarihte bir yolculuğa çıktım ve bu beni çok etkiledi"

Konuk öğrencilerden Felix Arseniev, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programı çok güzel bulduğundan bahsederek, "Tek başıma seyahat ettiğimde, fazla bir şey öğrenemiyorum. Burada insanlarla birlikte, buranın kültürünü daha rahat öğreniyorum. Çok renkli bir kültürü var. İnsanlar sıcakkanlı ve programlardan da gayet memnunum. En çok hoşuma giden şey de, bu tarihi yerlerin halen ayakta ve dimdik duruyor olması. Demek ki insanlar bunları iyi koruyorlar, bakımlarını iyi yapıyorlar. Tarihte bir yolculuğa çıktım ve bu beni çok etkiledi" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Türk öğrencilerden Berkay Atasoy ise Mersin'de yaşayan bir vatandaş olarak kendisinin bile görmediği yerler olduğunu ifade ederek, "Çok dolu bir program. Çok sayıda farklı insanla tanışıp, onlarla birlikte güzel etkinlikler yaptığımız bir program oldu. Genel olarak memnunum. Programa geçen sene katıldım ve Almanya'ya gittik. Orada 2 hafta kaldık ve yine orada da aynı şekilde geziler, ziyaretler düzenlediler. Farklı oyunlar ve etkinlikler yaptık. Programın içeriği güzeldi" şeklinde konuştu. - MERSİN