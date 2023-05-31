Alman akademisyenler Nasreddin Hoca'yı araştırmak için Konya'ya geldi

Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesi Tarih Enstitüsü Tarih ve Didaktik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Matthias Steinbach, doktora öğrencileriyle Nasrettin Hoca'yı araştırmak için Konya'nın Akşehir ilçesine geldi.

Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesi Tarih Enstitüsü Tarih ve Didaktik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Matthias Steinbach, doktora öğrencileriyle Nasrettin Hoca'yı araştırmak için Konya'nın Akşehir ilçesine geldi.

Prof. Dr. Steinbach, doktora öğrencileri Nevin Vanella ve Sedat Kayaoğlu'yla Selçuk Üniversitesi (SÜ) Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Kadir Öztaş, öğretim görevlileri Soykan Uysal ve Tahsin Yücel ile ortak çalışma yürütüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Almanya'dan gelen akademisyenler için Akşehir'deki Nasreddin Hoca ile ilgili derneklerin temsilcileri ve basın mensupları için tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda akademisyenler, yapacakları çalışma hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akkaya, Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Bellek Merkezi'nde araştırmacıların doküman bulabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Steinbach da Akşehir'e hayran kaldığına ve kentten inanılmaz etkilendiğini ifade etti.