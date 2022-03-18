Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de konser verecek.

MERSİN (AA) - Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de konser verecek.

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan grubun konseri, 22 Mart saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanlarıyla çok sesli icra edilecek.

Allegra Ensemble, müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. Keman Ümmiye Özdem, 2. Keman Şenzelita Aykanat, Viyola Melda Sak, Viyolonsel Hande Ulutaş, Flüt-Mandolin Müjde Akden, Piyano Gülriz Tunca ve Perküsyon Irmak Tokgöz'ün olduğu 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

22 Mart, Konser, Mersin, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title