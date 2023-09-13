Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Özbekistan'da

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Hat Eserleri Sergisi, TİKA iş birliğiyle Özbekistan'a konuk oldu. Sergi, hat sanatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getiriyor.

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Hat Eserleri Sergisi, TİKA iş birliğiyle Özbekistan'a konuk oldu. 12-23 Eylül'de Taşkent Sanat Galerisi'nde sergilenen eserler, hat sanatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getiriyor.

Albayrak Grubu tarafından 9 yıldır düzenlenen ve her yıl farklı bir tema ile hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl Türkiye'de Kelime-i Tevhid temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşan sergi, şimdi de 'Ey İman Edenler' temasıyla Özbekistan'da sanatseverlerle buluşuyor. İslamiyet Kültürü'nün izini sürecek 25 farklı eser, 12-23 Eylül'de Taşkent Sanat Galerisi'nde katılımcılarını bekliyor.

Serginin dün gerçekleşen açılışına Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TİKA Taskent Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Özbekistan Kültür Bakan Danışmanı Shavkatjon Zokirjonovich, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Herzodxon Qudratxo'ja, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Albayrak Grubu Teknoloji Koordinatörü Erdal Nalbant katıldı. Hat sanatının en önemli örnekleriyle Özbekistan'daki sanatseverlerin dikkatini İslam sanatının zengin mirasına çekme olanağı sunan serginin, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

"FAALİYETLERİMİZ, HER GEÇEN GÜN İLERİYE TAŞIYACAK ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Hat sanatını yaşatmak ve daha fazla kişiye ulaştırmak için her geçen gün farklı iş birliklerine imza atan ve yeni eserlerin oluşmasına katkı sunan proje ilerleyen günlerde de 'Gönül Coğrafyaları'na konuk olmayı hedeflediğini ifade eden Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Hanönü, "Dokuz yıldır devam eden hat eserleri sergimiz, İslam medeniyetlerimizin kadim şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl TİKA iş birliğiyle Özbekistan ile başlayan yolculuğumuz, sanatımızı daha fazla kişiye ulaştırmak ve İslamiyet'in izleriyle döşeli sanatımızı yaşatmak için yurt dışında başlangıç noktamız oldu. Faaliyetlerimiz, adımlarımızı her geçen gün ileriye taşıyacak şekilde devam edecek. Usta hattatlarımızın özgün eserleri, kat ettiği yolu artırarak ilerliyor. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.