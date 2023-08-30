Alaşehir'de yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu

Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında başı olmayan bir kabartma bulundu. Kabartmanın Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu değerlendiriliyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kültür ve Müze Müdürlüğü kontrolündeki St. Jean Kilisesi'nde koruma altına alınan kabartmanın 'Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kabartmanın koruma altına alındığı St. Jean Kilisesi'nde arkeologlardan bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Alaşehir'in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öküzcüoğlu, "Milattan sonra 600'üncü yüzyılda Anadolu'da Hristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş; Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bugün altyapı çalışmaları sırasında Antik Roma dönemine ait, milattan önce 200 ile milattan sonra 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen bir kabartma. Bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak" diye konuştu. (DHA)