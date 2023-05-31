Alanya'da uluslararası turizm ve sanat festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gün sürecek 21. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, 2 Haziran'da başlayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gün sürecek 21. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, 2 Haziran'da başlayacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye binasında gerçekleşen festivalin tanıtım toplantıda cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirecekleri festival ile Türk kültürünü ve Türk dünyasını tanıtmak istediklerini söyledi.

Her yıl festivalin özel bir temasının olduğunu anlatan Yücel, "Bu yılki, festivalimizin teması 'Cumhuriyetin 100. yılında Türk Cumhuriyetleri'. Türk dünyasının birliği ve dirliğinin tesisi gayesiyle düzenlediğimiz festivalimizde Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci statüsündeki Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan üst düzey katılımlar olacaktır. Toplam 16 ülkeden 300 kişilik bir heyeti festivalimiz boyunca Alanya'mızda ağırlayacağız." dedi.

Atatürk Anıtı önünde 2 Haziran Cuma günü 'Yörük Göçü ve Festival Korteji' ile başlayacak etkinlikte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Arslanbek Sultanbekov, Hadise, Tan Taşçı, Azerin ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

Alanya yöresel lezzetlerinin tadım ve tanıtımının da yapılacağı festivalde 400'e yakın stant açılacak.