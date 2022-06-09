Alanya'da 5 yıldır aslan balığı avlayarak ekosistemi korumaya çalışıyor - Haberler

Alanya ilçesinde dalış yapan Samet Alabacak, başta aslan balığı olmak üzere, balon balığı ve zehirli deniz kestaneleri avlayarak su altı ekosisteminin gönüllü bekçiliğini yapıyor.

Alanya'da yaşayan 33 yaşındaki Samet Alabacak, ilçenin farklı noktalarında dalarak aslan balığı, deniz kestanesi ve balon balığı avlayarak su altı ekosistemini korumak için 5 yıldır gönüllü olarak çalışıyor.

Alabacak, 2017 yılından bu yana dalgıç kıyafetini giyiyor, zıpkınını alıp ilçenin farklı noktalarından Akdeniz'in mavi sularına dalıyor. Haftada en az 4 gün akşam mesai bitiminden sonra dalan Alabacak, günde ortalama 5 kilo aslan balığı avlıyor. Alanyalı gönüllü dalgıç, hava güzel oldukça denizde kısmetini arıyor.

Alanya kıyı şeridinde yayılmacı türlerden aslan balığı, balon balığı ve zehirli deniz kestanelerini avlayan Alabacak, aslan balığının denizlerdeki ekosistemi bozan istilacı bir tür olduğunu öğrendikten sonra kendine bir hedef koyduğunu dile getirdi.

Alabacak, "Bunun üzerine başta aslan balığı olmak üzere balon balığı ve deniz kestanesinin de aralarında bulunduğu balıklar üzerinde çalışmaya başladım. İstilacı deniz canlıları üzerinde çalışan Mersin Üniversitesi ve Slow Fish Mersin Platformu projelerinde yer aldım. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve bu kapsamda düzenlenen dalış etkinliklerinde yer alıyorum." diye konuştu.

İstilacı türlerin el birliğiyle mücadele ederek ortadan kaldırılabileceğini, bu türlerin, Akdeniz sahil şeridinde, Marmara ve Kıbrıs'ta görülmeye başlandığını dile getiren Alabacak, "İlçemizde aslan balığı Aşıklar Mağarası, Kestel ve Okurcalar mahalleleri açıklarında görülüyor. Yakın zamanda dalış yaptığım noktalarda aslan balığı popülasyonunun azaldığını gördüm." dedi.

Avladığı aslan balıklarını yakın çevresine yemeleri için verdiğini söyleyen Alabacak, balığın diğer balıklardan farklı ve daha lezzetli olduğunu da kaydetti. Balığın zehirli toksin içeren kısımlarını su içinde kestiğini dile getiren Alabacak, "Dalış sırasında sık sık balıkçıların kabusu balon balığıyla da karşılaşıyorum. Ancak zıpkınla vurduğum balon balığını diğer canlılara yem olması için bırakıyorum." diye konuştu.

Aslan balığının, balıkların yavrularıyla beslenen istilacı bir tür olduğunu hatırlatan Alabacak, denizdeki dengeyi bozan bu türü avlamanın püf noktalarının olduğunu belirtti.

Alabacak, büyük boylardaki aslan balığını avladığını kaydederek, "Bir balık 2 milyon civarında yumurta bırakıyor. 26 derece sıcaklıktaki suda hızla büyüyor. Bu yüzden küçük değil büyük boyları avlamayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balığın zehirli kısımlarıyla temasın hayati tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Alabacak, "Aslan balığının zehirli dikeniyle teması olanların, 40-45 derece sıcak suyla o alana uygulamaya yaparak en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor." dedi.