Üye Girişi
Haberler

Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Alanya halkı ve turistler, tarihi konakta Atatürk'ün izlerini görebilecekler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyareti sırasında ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konaktaki restorasyon tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde bir yıl süren restorasyonun ardından konakta açılış töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'ni açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün 1935'te gelip konakladığı binayı Bakanlığa bağışlayarak 1987'den beri hem Alanya halkına hem de yurt içi ve dışından gelen misafirlere ziyaret etme imkanı sağlayan Azakoğlu ailesine teşekkür eden Zoroğlu, "Evimiz bir restorasyon süreci geçirdi. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Alanya Müzesi işbirliğinde restorasyon süreci tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Türk milleti için anlamlı bir günde Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının önemine değindi.

Selçuklu Devleti'nin yazlık başkentliğini yapan Alanya'nın tarihiyle önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Ürkmezer, "Atatürk Evi ve Müzesi'nin restorasyonu, Alanya'nın Cumhuriyet dönemi eserleriyle de ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir katkı." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'ya geldiğinde Atatürk'ün konakladığı ve dinlendiği evi ilçeye yeniden kazandırdığı için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk Evi ve Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Antalya Alanya Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

 Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! (BELLİ OLDU) Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'lerde kimler var? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title