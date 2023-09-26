Al Di Meola, 33. Akbank Caz Festivali'nde Sahne Aldı

İtalyan asıllı ABD'li ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, 33. Akbank Caz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konserde en sevilen eserlerinden 'Mediterranean Sundance'ı çalan Meola, hayranlarının plak ve albümlerini imzaladı.

İtalyan asıllı ABD'li ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Şehrin Caz Hali" sloganlı 33. Akbank Caz Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.

Al Di Meola'nın konserine hayranları ve cazseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Meola'ya gitarda Peo Alfonsi, perküsyonda Sergio Martinez eşlik etti. Konserde usta sanatçı bis sonrası tekrar sahne alarak en sevilen eserlerinden "Mediterranean Sundance"ı çaldı.

Konser sonrası sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken Meola, bazı hayranlarının kendisine uzattığı plak ve albümleri de imzaladı.

33. Akbank Caz Festivali, 8 Ekim'e kadar konser, dinleti, söyleşi, film, çocuk atölyesi, dans, sergi ve seminerlerle devam edecek.