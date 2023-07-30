Akyazı Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri Sürüyor

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen 34. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük bir coşku ile sürüyor. Türkiye'nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri'nin 34'üncüsü vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor. Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen ve birçok sanatçının sahne aldığı Acele Yaylası Kadırga Şenliklerinde bu sene de büyük bir coşku yaşanıyor.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen 34. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük bir coşku ile sürüyor.

Türkiye'nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri'nin 34'üncüsü vatandaşların yoğun katılımı ile sürüyor. Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen ve birçok sanatçının sahne aldığı Acele Yaylası Kadırga Şenliklerinde bu sene de büyük bir coşku yaşanıyor. Cuma günü açılışı yapılan şenliklere Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akyazı'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın keyifli vakit geçirdikleri şenliklere katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, alandaki stantları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Türkiye'nin en büyük şenliklerinden bir tanesi olan Acelle Yaylası Şenliklerine olan yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mız yaylaları ve yayla şenlikleri ile Türkiye'de adını duyurmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşımızın bir arada eğlendiği ve 3 gün boyunca keyifli vakit geçirdiği Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri'nin bu sene 34'üncüsünü düzenliyoruz. Umarım bu etkinlik çok uzun yıllar daha yapılmaya devam edecek. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için burada çocuk oyun alanı da kurduk. Bugün de devam edecek olan şenliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - SAKARYA