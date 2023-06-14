Akşehir'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödül alan eserler sergilenecek

Akşehir Belediyesi ve AKFAD iş birliği ile düzenlenen 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmada ödül alan 12 fotoğraf ve sergilenecek 38 fotoğraf açıklandı. Yarışmaya 34 ülkeden 442 yarışmacı 1658 fotoğrafla katıldı. Ayrıca Akşehir'de yıldırım isabet eden bir ev tamamen yandı.