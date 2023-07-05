Akşehir'de 9. Kiraz Festivali düzenlendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali'nde, Akşehir kirazının kalitesi ve uluslararası pazardaki başarısı vurgulandı. Kiraz yarışması ve en güzel kiraz bahçesi yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğin açılışında, Akşehir kirazının, kalibresi, rengi, sap boyu, ağırlığı ve en önemlisi lezzeti açısından kaliteli bir kiraz olduğunu vurguladı.

Akşehir kirazının özenle yetiştirilip, her yıl en kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini aldığını ifade eden Akkaya, "Akşehir kirazının kraliyet ailesine kadar ulaştığı ve rağbet gördüğü bilinmektedir. Mahsullerimiz her yıl verimliliğini artırarak bizleri mahcup etmiyor ve bizleri dünya pazarında en iyi şekilde temsil ediyor. Nasreddin Hoca'mız, Seyyid Mahmut Hayrani, peynir baklavası gibi kirazımız da Akşehir'imizin marka değerini arttırmakta ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır." dedi.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, 2023'te Akşehir Kirazı Üretici Birliğinin kurulacağını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 54 üreticinin katıldığı kiraz yarışması ile en güzel kiraz bahçesi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.