Aksaray Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Neşet Ertaş anısına klip

Aksaray Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Neşet Ertaş'ın anısına hazırlanan klip ile büyük beğeni topladı. Klip, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.