AKM, sezonu 'Süper Aile de Luca Müzikali' ile kapatıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sezonu 'Süper Aile de Luca Müzikali' ile kapatıyor. Ankara'da büyük ilgi gören yapım, ilk kez İstanbul'da AKM'de sahnelenecek ve 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. 'Süper Aile de Luca' müzikali, kendini keşfetme yolculuğunda engellerin sevgi ve umutla aşılabileceğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor. Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyor.