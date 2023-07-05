AKM, sezonu 'Süper Aile de Luca Müzikali' ile kapatıyor
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sezonu 'Süper Aile de Luca Müzikali' ile kapatıyor. Ankara'da büyük ilgi gören yapım, ilk kez İstanbul'da AKM'de sahnelenecek ve 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. 'Süper Aile de Luca' müzikali, kendini keşfetme yolculuğunda engellerin sevgi ve umutla aşılabileceğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor. Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyor.
Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), sezonu "Süper Aile de Luca Müzikali" ile kapatıyor.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gördüğü büyük ilgiden sonra ilk kez İstanbul'da AKM'de sahnelenecek yapım, 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.
Kendini keşfetme yolculuğunda karşılaşılan tüm engellerin, sevgi ve umutla aşabileceğini eğlenceli şekilde anlatan "Süper Aile de Luca" müzikali, kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor.
Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesiyle seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyor.