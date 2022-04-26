Akkuş'un doğa turizminde canlanması hedefleniyor

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinin cazibesinin arttırılması amacıyla bisiklet ve yürüyüş yolu ile atlı binicilik parkuru inşa edilecek.

Akkuş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğa turizmini canlandırmak ve yeni bir soluk kazandırmak amacıyla hazırlanan Ekoturizm Projesi kapsamında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ile makamında imzaladığı protokol ile doğanın ve yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtmak, çevre bilincini aşılamak ve ilçenin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Demirci, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçmesiyle ilçenin doğa turizminde çok önemli yere sahip olacağını belirtti.

Küresel iklim krizinin yaşandığı bugünlerde şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen insanların doğal ortamlara yöneldiğini anlatan Demirci, bu kapsamda Akkuş'ta doğa turizmini canlandırmak ve yeni bir soluk kazandırmak amacıyla protokol imzaladıklarını kaydetti.

Demirci, proje çerçevesinde ilçe merkezinden başlayarak Argan Yaylasına kadar uzanacak güzergahta bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve atlı binicilik parkurunu ilçeye kazandıracaklarını aktararak, "Doğamızın ve yerel kültürlerimizin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacak projenin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projenin uygulanacağı güzergahta incelemelerde bulunuldu.???????