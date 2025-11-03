Akkuş'ta Sonbahar Renkleri Doğayı Süsledi

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

Kent merkezine 125 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Akkuş ilçesindeki ağaçlar sonbaharla sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Meşe, kızılağaç, sarıçam ve gürgen gibi değişik ağaç türlerinin yer aldığı Akkuş ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

İlçede vatandaşlar doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında piknik yaparken bazıları yürüyüş yapmayı tercih etti.