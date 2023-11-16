Akıngüç Ödülleri 2023 Sonuçları Açıklandı

Akıngüç Ödülleri 2023'ün sonuçları açıklandı. 'Çevre ve İnsan: İnsan Sağlığı Üzerine Çevrenin Etkisi' temasıyla düzenlenen Akıngüç 2023 Ödülü'ne 16 başvuru yapıldı. Başvurular konuya uygunluk, içerik, özgün değer, yaygın etki ve aldığı atıflar bakımından seçici kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlandı. Birincilik ödülünü Gülşah Çongur kazandı. Mansiyon dalında ise Merve Erginer ve arkadaşları layık görüldü.

Akıngüç Ödülleri 2023'ün sonuçları açıklandı. 'Çevre ve İnsan: İnsan Sağlığı Üzerine Çevrenin Etkisi' temasıyla düzenlenen Akıngüç 2023 Ödülü'ne 16 başvuru yapıldı. Başvurular konuya uygunluk, içerik, özgün değer, yaygın etki ve aldığı atıflar bakımından seçici kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülünü Gülşah Çongur kazandı. Geniş yapraklı bitki örtüsünü kontrol etmek için kullanılan etkili bir herbisit türü olan glifosat ve glifosatın toksik bileşimini ölçen, tek kullanımlık elektrokimyasal biyosensör platformunun geliştiren Çongur'un ödül kazanan çalışması 2015 yılında, Environmental Pollution başlıklı dergide yayımlandı.

Akıngüç Ödülü 2023 Mansiyon dalında ise Merve Erginer ve arkadaşları tarafından; yapısal olarak farklı ekstremofilik Halomonas levan (HL) polisakkaritlerin insan deri epidermis hücreleri üzerindeki etkileri üzerine ilk sistematik araştırma olma özelliği taşıyan çalışması layık görüldü.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji ve Kültür Koleji Vakfı'nın Kurucusu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç ve Akıngüç ailesinin, bilimsel teşvik ve destek felsefesinin simgesi olan Akıngüç Ödülleri 2023 Ödülü ve Mansiyon Ödülü, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde 22 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.