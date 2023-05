Akdamar Adası'nda ilk defa tiyatro oyunu sahnelenecek

20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Şenliği renkli görüntülere sahne oluyor

VAN Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' çerçevesinde ilk defa Akdamar Adası'nda tiyatro oyunu sahnelenecek.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor. Şimdiye kadar bin 500'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı şenlikte, çocuklar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da devlet tiyatroları tarafından sergilenen oyunları izleme fırsatı buluyor. Şenlikle ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Oyuncusu ve aynı zamanda Şenlik Koordinatörü Kadir Oğuz, her yıl yaklaşık bin 500 kişinin katılım sağladığı festivale bu yıl üst düzeyde bir katılımın olduğunu ifade ederek, "Bizim şenliklerimize her yıl ortalama bin 500 çocuk katılıyordu ama bugün festivalin 5'inci günü olmasına rağmen bin 500'ü çoktan aştık. Bu yıl katılım çok üst düzeyde ki, bu da bizim için gurur verici bir durumdur" dedi. Bu tür şenliklerin çocukların sosyalleşebileceği alanlar olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Çocuklar burada birbirleriyle iletişime geçebiliyor ve kendilerine bir özgüven geliyor. Ayrıca şenlik çerçevesinde atölyelerimiz var. Sihirli şapkalar, dans, kukla ve pandomim atölyesi gibi birçok atölyemiz sırasıyla oluyor. İsteyen çocuk her gün buraya gelip farklı atölyelerde sosyalleşebiliyor. Bu çerçevede ailelerin mutlaka katılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ilk defa Akdamar Adası'nda bir tiyatro oyununun sahneleneceğini vurgulayan Oğuz, "Şenlik çerçevesinde üç devlet tiyatrosu Van'a gelecek. Adana Devlet Tiyatrosu, 'Güzel ve çirkin' oyunu ile geldi ve yoğun bir katılım söz konusu oldu. Yine İstanbul Devlet Tiyatrosu 26 ve 27 Mayıs tarihinde burada sahne alacak. Onda da yoğunluk bekliyoruz. Son olarak Erzurum Devlet Tiyatrosu, Akdamar Adası'nda açık havada oyununu oynayacak. İlk defa adada bir oyun oynanacak ve bu bizim için de bir ilk olacak. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bizler Akdamar Adası'ndaki oyunu iple çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Şenlik çerçevesinde ilk defa tiyatroyu görme fırsatı bulduklarını aktaran çocuklar ise şenliği düzenleyen herkese teşekkür ettiler.