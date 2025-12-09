Haberler

Akçaabat Belediye Tiyatrosunda yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Akçaabat Belediyesi, 1999 yılında kurulan tiyatro ekibi ile 'Varildeki Adam' adlı oyunu sahneleyecek. Oyun, ocak ayında sanatseverlerle buluşacak.

Akçaabat Belediyesi Tiyatrosu, "Varildeki Adam" adlı oyunla perdelerini açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 1999'da kurulan tiyatro ekibinin, Barış Bölükbaşı'nın yazdığı, Osman Gümrükcü'nün yönettiği oyun için hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oyunun ocakta sanatseverlerle buluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tiyatronun şehir kimliği ve toplumsal yaşam üzerindeki önemine dikkati çekerek, "Tiyatro, bir kentin kalp atışıdır. İnsanların bir araya gelip güldüğü, düşündüğü, duygulandığı bir sahne, aynı zamanda bir şehrin aynasıdır. Akçaabat, kültürle, sanatla, müzikle yoğrulmuş bir şehirdir. Bu topraklarda sanat sadece bir etkinlik değil, yaşamın kendisidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
