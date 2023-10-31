Akbank Sanat, Çağdaş Sanat ve Küratörlük Programı Başvurularını Açtı

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat tarafından düzenlenen 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' programının beşincisi için başvurular başladı. Program, araştırmacı ve uygulamacı odaklı içeriklerle 7 ay sürecek ve katılımcılara staj ve deneyim imkanı sunacak.

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat tarafından sanat dünyasına yeni küratörler kazandırmak için hazırlanan "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" programının beşincisine başvurular açıldı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, program aralıkta başlayacak, araştırmacı ve uygulamacı odaklı içeriklerle 7 ay boyunca sürecek.

Çağdaş sanat eğitmeni ve küratör Billur Tansel'in koordinatörlüğündeki programda katılımcılar, uluslararası sanat dünyasından bilinen uzman isimlerle küratörlük alanını hem teori hem de pratikte keşfedebilecek. Aynı zamanda eğitim boyunca bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmaları yakından incelenecek.

Program kapsamında katılımcılara staj ve deneyim imkanı da sunulacak, performans başarısı elde edenlere bitirme belgesi verilecek.

Eğitime son başvuru tarihi 26 Kasım olarak belirlendi.