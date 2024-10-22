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Akasya'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Atatürk Fotoğrafları Sergisi

Akasya'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Atatürk Fotoğrafları Sergisi
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Akasya, 10'uncu yıl etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk Fotoğrafları Sergisi düzenliyor. 26 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında ziyarete açılacak sergide, Atatürk'ün tarihi dönüm noktaları ve Cumhuriyetin doğuşunu yansıtan fotoğraflar yer alacak.

AKASYA, yıl boyu sürecek 10'uncu yıl etkinliklerine Cumhuriyet Bayramı'na özel bir sergiyle devam ediyor. Bu kapsamda 26 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında Atatürk Fotoğrafları Sergisi gerçekleşecek.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, 10'uncu yılı kapsamında Cumhuriyetin 101'inci yılını 26 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında ziyarete açılacak Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile kutlayacak.

Şirkettten yapılan açıklamaya göre, sergide yer alacak kareler, Atatürk'ün yaşadığı tarihi dönüm noktalarını ve Cumhuriyetin doğuşunu gözler önüne serecek. TRT arşivlerinden seçilen bu fotoğraflar hem tarih meraklılarını hem de Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı tüm ziyaretçileri Akasya Güney Atrium'da ağırlayacak. Atatürk'ün liderlik vizyonunu ve ülkemizin bağımsızlık mücadelesini tüm gerçekliğiyle yansıtan fotoğraflar, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkartacak. 29 Ekim'de zemin katta gerçekleştirilecek özel bir Greenbox etkinliğinde ise misafirler, Atatürk'le aynı karede bulunabilecekleri fotoğraflar çekebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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